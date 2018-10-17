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Аварія СУ-27: підтверджено загибель військовослужбовця США

Другою жертвою аварії винищувача Су-27УБ у Вінницькій області є військовослужбовець США.

Другою жертвою аварії винищувача Су-27УБ у Вінницькій області став військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

– Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США, – йдеться у повідомленні.

Також у результаті катастрофи загинув полковник Іван Петренко – начальник авіації повітряного командування Схід Повітряних сил Збройних сил України.

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Нагадаємо, військова прокуратура Центрального регіону України розпочала розслідування падіння винищувача Су-27УБ у Вінницькій області, який виконував навчально-бойовий політ в рамках військових навчань Чисте небо-2018 (Clear Sky-2018).

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