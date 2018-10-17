Засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха 18 жовтня мають намір етапувати у Керченську колонію.

Володимира Балуха можуть у четвер, 18 жовтня, перевезти у Керченську колонію, повідомив у коментарі Крим.Реаліі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Однак офіційного підтвердження, як від російської влади, так і з боку адвокатів Балуха, поки немає.

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Нагадаємо, 3 жовтня так званий Верховний суд Криму змінив вирок українському політв’язню Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Петро Порошенко/Facebook