Після отримання Україною Томосу про автокефалію Росія може уникати теми звільнення українських політв’язнів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія спробує уникати теми звільнення українських політв’язнів після того, як Україна отримає Томос про автокефалію, передає Укрінформ.

– Дуже важливо зараз надати додатковий поштовх стосовно всіх політичних в’язнів. І це для нас важливо, оскільки Росія після отримання нами автокефалії буде намагатися послідовно усі питання політичних в’язнів відсовувати на другий план. Отже, цього ми не повинні дозволити, – сказав Клімкін.

За його словами, українські дипломати змогли підняти у світі емоційну хвилю, що стосується долі політв’язнів у Росії. Проте потрібно продовжувати працювати у цьому напрямку.

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До слова, Євросоюз закликав Росію надати належне лікування політв’язню Олегу Сенцову та звільнити його.