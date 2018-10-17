16 жовтня Європол затримав у Франції українця-афериста, який вигадав свою смерть, а сам вів розкішний спосіб життя за кордоном.

Затриманий Європолом українець – це колишній одесит на ім’я Дмитро Малиновський. Шахрай зумів сховатися від правосуддя в Україні, підробивши свідоцтво про смерть. Виїхавши за кордон, чоловік жив на широку ногу, але справедливість його все-таки наздогнала.

Як “умирав” Малиновський

У 2006 Малиновський був кандидатом у депутати Одеської міської ради від Партії регіонів. У списку кандидатів було зазначено, що він є директором одеського представництва компанії Каміа. Ця фірма займалася агробізнесом.

У 2012 році суд відкрив справу про шахрайство проти Малиновського. Через ігнорування суду, одесита постановили 18 серпня 2014 року привести на засідання насильно, але знайти його не вдалося.

Про це пише видання Судовий репортер з посиланням на матеріали реєстру судових справ.

Через кілька місяців дружина Малиновського звернулася до суду із заявою про встановлення смерті чоловіка. Як вона розповіла, одесит 18 серпня 2014 року не повернувся з суду, куди нібито відправився на засідання. 17 листопада 2014 року невідомий передав їй свідоцтво про смерть Малиновського і попіл. У документах йшлося, що він загинув 25 жовтня того ж року в Луганську. 20 листопада дружина поховала урну з прахом, а в травні 2015 року суд визнав Малиновського мертвим.

На початку 2016 року одеська поліція отримала повідомлення про нову аферу, яку здійснив одесит. Компанія Dreymoor Fertilizers Overseas повідомила, що в березні-квітні 2015 року Малиновський отримав 12,8 млн євро за поставку карбаміду і аміаку, але свою частину угоди так і не виконав. Після цього чоловік зник.

Влітку 2017 афериста остаточно визнали живим і заочно заарештували.

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Королівське життя Малиновського у Франції

Після отримання грошей Малиновський виїхав за кордон і купив замок, який раніше належав першому президентові Франції Саді Карно.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol’s support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

Read more: https://t.co/esIVkLwzDN pic.twitter.com/vC6LHzO3g3 — Europol (@Europol) 16 октября 2018 г.

Шахрая було затримано французькою жандармерією за допомогою Європолу 5 жовтня 2018 року в Бургундії, недалеко від Діжона, разом з трьома спільниками.

На Малиновського вийшли під час розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з придбанням замку за 3 млн євро люксембурзькою компанією. Так слідчі дізналися, що один з чоловіків є підозрюваним в Україні в афері у великих розмірах.

На майно підозрюваного вартістю понад 4,6 млн євро було накладено арешт. Крім замку, серед арештованого майна – раритетний Rolls Royce Phantom і три картини Сальвадора Далі.

Кого хочуть екстрадувати в ГПУ

Генпрокуратура України від 16 жовтня повідомила, що направила до Франції запит щодо екстрадиції затриманого українця.

Його опис у повідомленні на сторінці ГПУ в Facebook частково збігається з попередніми публікаціями ЗМІ про Дмитра Малиновського, але ім’я не називається.



Зокрема, повідомляється, що затриманому 36 років, і в березні-квітні 2014 року під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив виробництва Одеського припортового заводу він заволодів коштами в розмірі 12 млн євро, перерахованими в якості передоплати. Згідно з повідомленням ГПУ, гроші він перевів на рахунки підконтрольних підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.

– Крім того, встановлено, що вказана особа використовувала свідомо підроблене свідоцтво про власну смерть і на даний момент використовує підроблений паспорт іншої країни, – йдеться в повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, The New York Times оприлюднила велике розслідування про те, як розбагатів президент США Дональд Трамп.