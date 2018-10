Затриманий Європолом українець – це колишній одесит на ім’я Дмитро Малиновський. Шахрай зумів сховатися від правосуддя в Україні, підробивши свідоцтво про смерть. Виїхавши за кордон, чоловік жив на широку ногу, але справедливість його все-таки наздогнала.

У 2006 Малиновський був кандидатом у депутати Одеської міської ради від Партії регіонів. У списку кандидатів було зазначено, що він є директором одеського представництва компанії Каміа. Ця фірма займалася агробізнесом.

У 2012 році суд відкрив справу про шахрайство проти Малиновського. Через ігнорування суду, одесита постановили 18 серпня 2014 року привести на засідання насильно, але знайти його не вдалося.

Про це пише видання Судовий репортер з посиланням на матеріали реєстру судових справ.

Через кілька місяців дружина Малиновського звернулася до суду із заявою про встановлення смерті чоловіка. Як вона розповіла, одесит 18 серпня 2014 року не повернувся з суду, куди нібито відправився на засідання. 17 листопада 2014 року невідомий передав їй свідоцтво про смерть Малиновського і попіл. У документах йшлося, що він загинув 25 жовтня того ж року в Луганську. 20 листопада дружина поховала урну з прахом, а в травні 2015 року суд визнав Малиновського мертвим.

На початку 2016 року одеська поліція отримала повідомлення про нову аферу, яку здійснив одесит. Компанія Dreymoor Fertilizers Overseas повідомила, що в березні-квітні 2015 року Малиновський отримав 12,8 млн євро за поставку карбаміду і аміаку, але свою частину угоди так і не виконав. Після цього чоловік зник.

Влітку 2017 афериста остаточно визнали живим і заочно заарештували.

Читайте: Влада, секс і гроші: топ-5 найгучніших журналістських розслідувань

Після отримання грошей Малиновський виїхав за кордон і купив замок, який раніше належав першому президентові Франції Саді Карно.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol’s support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

Read more: https://t.co/esIVkLwzDN pic.twitter.com/vC6LHzO3g3

— Europol (@Europol) 16 октября 2018 г.