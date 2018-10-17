PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"/

На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону “Восток”

В одному із селищ Кіровоградської області затримали  колишнього бойовика “ДНР”, який воював на Донбасі у складі так званого батальйону “Восток”.

На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"

Встановлено, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації “ДНР” та  брав активну участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-центр СБУ.

Відомо також, що бойовик залишив “ДНР” та переїхав до Росії, а схопили його в одному із селищ Кіровоградської області, куди він приїхав до родичів.

Читайте: Верховний суд дозволив судити поплічників “Л/ДНР”

Йому оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, нещодавно у Києві затримали авто з номерами “ДНР“.

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

убит военный
На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС
ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули
Грицак: За роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ
Руслан Демченко
Кучму в Мінську замінить дипломат Демченко
Загострення на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено
Дмитро Ярош
Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі
ЗСУ відбили атаку російських окупантів біля Авдіївки
Сили ООС знищили двох бойовиків, є поранені з обох боків
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка