В одному із селищ Кіровоградської області затримали колишнього бойовика “ДНР”, який воював на Донбасі у складі так званого батальйону “Восток”.

Встановлено, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації “ДНР” та брав активну участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-центр СБУ.

Відомо також, що бойовик залишив “ДНР” та переїхав до Росії, а схопили його в одному із селищ Кіровоградської області, куди він приїхав до родичів.

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Йому оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, нещодавно у Києві затримали авто з номерами “ДНР“.

Фото: СБУ