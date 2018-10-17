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ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули

За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців загинули, один отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями… Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, один отримав поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook у середу вранці.

Незаконні збройні формування вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Активізувалася робота ворожих снайперів.

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Бойовики здійснювали обстріли позицій ООС в районі населених пунктів Станиця Луганська, Новозванівка, Луганське, Піски, Мар’їнка, Березове, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

За даними української розвідки, протягом доби трьох бойовиків знищено і ще двох поранено.

Як повідомлялося, від 2014 року під час бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.

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