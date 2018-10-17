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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 17 жовтня (КАРТА)

17 жовтня по всій Україні очікується ясна погода, температура до +24°.

На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +24°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях буде ясно. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +24°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня

У Києві температура повітря вдень +22°, ввечері – до +12°. Вітер змінних напрямків, до 2,9 м/сек.

Ми також писали, якою буде погода в Україні на тиждень – із 16 по 19 жовтня.

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