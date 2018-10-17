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Росляков, але не Рейх. ЗМІ переплутали дані про стрілка в Керчі

ЗМІ переплутали користувача під ніком Владислав Рейх із Владиславом Росляковим, що влаштував вибух у коледжі в Керчі.

Владислав Росляков

Справжнє ім’я користувача соцмереж Владислав Рейх – Владислав Дивіза. Він не є студентом, що напав на коледж у Керчі.

У коментарі РБК хлопець зізнався, що ЗМІ переплутали його з Владиславом Росляковим.

– Я сам не можу зрозуміти, що відбувається. Є купа людей, які можуть підтвердити, що це не я, я з 9 години до 12.30 перебував у (Керченському морському технічному. – Ред.) коледжі.

Є записи в журналах, на камерах у цьому ж місці, що я там перебував. Це все маячня. Я тепер боюся, що мене можуть на вулиці побити, – говорить він.

Читайте: Вибух і стрілянина в коледжі Керчі: 19 загиблих, десятки постраждалих (ОНЛАЙН)

Раніше ряд ЗМІ розповсюдили фотографію зі сторінки Владислава Рейха, назвавши її останнім повідомленням стрілка Владислава Рослякова перед терактом у Керчі.

Ми також зібрали все, що відомо про Владислава Рослякова, який 17 жовтня влаштував вибухи та стрілянину в політехнічному коледжі Керчі. За останніми даними, загинули 19 осіб.

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