За фактом теракту в окупованій Керчі прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження.

– Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа, – сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з українською делегацією в ПАРЄ, передає прес-служба АП.

За його словами, розслідування таких справ є важливим для України, адже Крим є українською територією і українці, що живуть в окупації на півострові – громадяни нашої держави.

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– Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія, – сказав Порошенко і висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.

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Фото: president.gov.ua