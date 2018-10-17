В межах Кілійсько-Зміїного виступу, в північно-західній частині шельфу Чорного моря, розпочала свою роботу експедиція з пошуку нафти та газу.

Обсяг сейсморозвідувальних робіт з використанням високочастотної апаратури складе 1000 лінійних кілометрів. Роботи планується провести за 15 днів, повідомив в.о. Голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, йдеться на сайті Держгеонадра.

– Першочерговими для відпрацювання намічені профілі, які перетинають структури Медуза і Медуза південна, об’єкти передбачається підготувати до нафтогазопошукового буріння у поточному році. Морські роботи виконуватимуться цілодобово у безперервному режимі випромінювання і прийому – реєстрації сейсмічного сигналу на ходу судна. Сподіваємося, єдине наукове судно витримає таке випробування, — заявив очільник Служби.

Олег Кирилюк також додав, що шельф Чорного моря на півдні України освоєний лише на 4%. При цьому вчені припускають, що запаси газу в цьому районі складають не менше 40 млрд куб. м на площі в 7 тис. кв. метрів.

Також раніше держменеджер заявляв, що Держгеонадра планує в жовтні-листопаді виставити на аукціон 2 офшорні ділянки. І, що найближчим часом підприємство Причорномор ДРГП планує провести комплекс геофізичних і геохімічних досліджень та підготовку до буріння перспективних об’єктів.

Читайте: Ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму

Нагадаємо, що науково-дослідне судно ISKATEL вдруге за цей рік вийшло в рейс для виконання морських геофізичних робіт в межах Кілійсько-Зміїного виступу, в північно-західний шельф Чорного моря.

Науково-дослідне судно ISKATEL є спеціалізованим інструментом для виконання сейсморозвідувальних робіт. Як у відрізку середньочастотного випромінювання, так і з застосуванням технології високочастотного випромінювання. Низький рівень шуму двигунів дозволяє судну отримувати якісну та докладну геологічну інформацію.