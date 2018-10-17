МЗС підтримує створення в Україні Пантеону героїв, де буде перепоховано прах знакових для України постатей, які нині спочивають за кордоном.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам, коментуючи черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені, повідомляє LB.ua.

– Я особисто вважаю, що в Україні має бути Пантеон героїв. Пам’ятаєте, ми займалися ситуацією, що виникла щодо Чехії? Я вважаю, що нам це потрібно і з точки зору поваги до наших героїв, і з точки зору того, що це виховуватиме почуття власної історії. Для цього необхідні відповідні рішення, але я не бачу ніяких проблем, щоб влаштувати Пантеон, – заявив він.

Клімкін також натякнув, що останній інцидент на могилі Бандери був підлаштований у зв’язку з процесом отримання українською церквою автокефалії.

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– Це не було чимось випадковим, це було підлаштовано за часом до отримання Україною автокефалії. Безумовно, це свідома спроба провокації перед подіями столітньої давності. Це, безумовно, додатково нас показати, як праворадикальну реальність. Те, що був обраний відомий провокатор і що вибрано цей час, це говорить нам, що це не випадковість, – сказав міністр.

Нагадаємо, 15 жовтня у Мюнхені прокремлівський пропагандист Грем Філліпс з ірвав прапори з могили Степана Бандери та прикріпив до хреста банер із написом “Тут похований український нацист Степан Бандера”.