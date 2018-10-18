﻿﻿Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. В ході бойових дій двоє бійців Об’єднаних сил отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Протягом минулої доби бойовики вели обстріли позицій ЗСУ в районі населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьк, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Захисників Талаківки противник обстріляв з мінометів 120-го калібру.

По позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Гнутове, Лебединське та Широкине окупанти здійснювали обстріл з мінометів калібру 82 мм.

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За даними розвідки, чотири бойовики російсько-окупаційних військ минулої доби поранено.

Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді у Донецькій області.