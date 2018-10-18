Дружина українського політв’язня Володимира Балуха Наталя 17 жовтня вперше була на побаченні з ним у СІЗО Сімферополя.

Наталія Балух у коментарі Кримській правозахисній групі розповіла, що побачення було коротким – чоловіка вона бачила через скло, розмовляла з ним по телефону близько 1,5 години.

За її словами, Володимир Балух тримається бадьоро, незважаючи на ослаблене голодуванням здоров’я.

Вона зазначила, що у Володимира ослаблений імунітет, у нього зараз ГРЗ. Також, крім загострення хронічних захворювань, його мучить зубний біль.

Жінка передала Балуху ліки і продукти, оскільки на час етапу він припинив голодування. Вона підтвердила, що Володимира 18 жовтня етапують в Керченську колонію.

Володимир Балух сказав дружині, що дуже турбується про її здоров’я і здоров’я своєї літньої матері.

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Нагадаємо, 3 жовтня так званий Верховний суд Криму змінив вирок українському політв’язню Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Фото: Mariana Betsa/Twitter