У результаті падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області загинув американський підполковник, пілот Сет Нерінг на прізвисько Джетро.

У результаті падіння винищувача Су-27 під час військових навчань Чисте небо на Вінниччині загинув американський підполковник, пілот Сет Нерінг на прізвисько Джетро, йдеться у заяві 144-го підрозділу Нацгвардії Каліфорнійської авіації.

Сет Джетро Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.

За інформацією, Джетро понад 20 років був членом родини 144-го підрозділу. Він почав свою кар’єру як начальник екіпажу, а згодом його призначили пілотом.

Понад 15 років Нерінг літав на Viper V-F-16, а потім перейшов на F-15 Eagle.

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– Будь-яка втрата завжди є важкою, і наші думки та молитви зараз спрямовані на підтримку сім’ї і друзів Джетро, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 16 жовтня у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту розбився військовий літак Су-27.

Згодом стало відомо, що до інциденту з катастрофою Су-27 був залучений військовослужбовець США.

Фото: 144th Fighter Wing/Facebook