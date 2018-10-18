Мер Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київської міської ради доручив перевірити роботу систем відеоспостереження в усіх столичних школах, садках та інших навчальних закладах.

– Ви знаєте про трагедію, яка сталася у місті Керч. 20 осіб, більшість з яких підлітки, загинули, велика кількість поранених. Я спілкувався з керівником київської поліції щодо попереджувальних заходів. Також я дав доручення міським службам перевірити всі системи відеоспостереження, в першу чергу – у всіх навчальних закладах столиці, – сказав Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

Мер нагадав, що в столиці всі дитячі садки та школи обладнані системами відеоспостереження, дані з яких передаються до міського дата-центру. Цими даними користуються і правоохоронні органи.

– Я дав доручення перевірити, як працює система відеоспостереження, де у нас є слабкі місця, що треба доопрацювати. Ми повинні вживати всіх можливих заходів, щоб таких трагедій, як сталося в Керчі, не відбулося у нас, – підсумував Кличко.

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До слова, у Запоріжжі школярка застосувала в одній зі шкіл Шевченківського району газовий балончик, у результаті чого було евакуйовано 353 чоловік і госпіталізовано 10 дітей.