18 жовтня по всій території України збережеться тепла і сонячна погода.

Погода в Україні збережеться теплою і сонячною, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях 18 жовтня буде ясна сонячна погода, температура повітря до 22 градусів.

На півночі країни також без опадів, до 22 градусів тепла.

На півдні – до 23 градусів вище нуля. Також сонячно.

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У східних областях до 23 градусів тепла, без опадів.

У центральних областях-сонячно, 20… + 22 градусів тепла.

У Києві вдень 20… + 22 градусів тепла, опадів не очікується.

Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.