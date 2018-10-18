Погода в Україні на вихідні – 20 та 21 жовтня – принесе відчутне похолодання і дощі.

Погода в Україні на вихідні буде хмарною, місцями пройдуть дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 20 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Лише в західних і східних областях синоптики прогнозують дощі.

Найтепліше буде на сході – 19-22º, а також півдні – 19-21º.

Найнижчу температуру очікують на заході – 12-17º.

У Києві обіцяють 13-15º тепла. Вітер північний 5-10 м/с, без опадів.

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У неділю, 21 жовтня, на всій території України буде ясно. Дощитиме лише на сході.

Найхолодніше буде на заході – тут обіцяють 10-15º.

Водночас на півдні температура підніметься до 13-17º.

У Києві обіцяють 11-13º тепла. Вітер північний 3-8 м/с, без опадів.

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