Аграрна партія України візьме активну участь у президентській і парламентській виборчій кампанії 2019 року та сформує власну фракцію у Верховній Раді.

19 жовтня 2019 року в місті Києві у конференц-холі НСК Олімпійський відбувся XV черговий з’їзд Аграрної партії України, в роботі якого прийняло участь біля 7 тисяч членів партії.

На з’їзді були розглянуті та прийняті рішення щодо підсумків процесу самоочищення, коли вперше в Україні у демократичний спосіб відбулась заміна корумпованого голови партії, яку ініціювали знизу первинні партійні організації.

Були сформовані керівні органи партії, обрані члени Політичної ради і Центральної контрольно-ревізійної комісії, переобрані заступники Голови Партії, якими стали Іван Чайківський (голова Тернопільської обласної організації АПУ), Сергій Гайдай (голова Чернігівської обласної організації АПУ), Олег Корбан (голова Київської обласної організації АПУ), Володимир Федоренко (голова Житомирської обласної організації АПУ), Володимир Євдокимов і Алім Міщук.

Розпочався процес прийняття нової редакції Статуту партії і проведення праймеріз щодо обрання голови партії.

Було розглянуто питання стратегії участі Партії у виборах до ОТГ, президентській і парламентській виборчих кампаніях 2019 року.

З цього приводу голова партії Юрій Крутько, виступаючи перед делегатами з’їзду, зазначив, що пройшовши етап випробувань, партія відкриває нову сторінку своєї діяльності і головне завдання Аграрної партії – сформовати власну парламентську фракцію.