Курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва підвищився на 11,63 коп., курс купівлі – на 9,43 коп.

Вранці 19 жовтня в обмінних пунктах банків Києва зріс курс долара, повідомляє BIN.ua.

Так, курс продажу готівкового долара підвищився на 11,63 коп. – до 28,21 грн.

Курс покупки долара в обміннику піднявся на 9,43 коп. – до 27,94 грн.

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Водночас середній курс покупки євро підвищився на 5,59 коп. до 31,97 грн. Курс продажу – на 9,36 коп. до 32,57 грн.

До слова, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,03 грн., а євро – 32,25 грн.

За прогнозами топ-менеджерів українських компаній, протягом року обмінний курс долара складе 29,60 грн.

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