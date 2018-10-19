Медична реформа, впроваджувана в Україні діючим керівництвом Міністерства охорони здоров’я, вимиває кошти із місцевих бюджетів.

Таку думку в блозі на сайті Киеввласть висловив народний депутат України, член комітету з питань бюджету, член фракції Батьківщина Валерій Дубіль.

– Фінансування сімейної медицини (первинки) зростає у наступному році на 64,5%, а фінансування лікарень і “швидких” – тільки на 7%. Порівняйте! Зростання фінансування не покриває навіть зростання витрат у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної платні на 10,8% (до 4173 грн) не кажучи вже про зростання комунальних витрат на утримання медзакладів (25-30%). А за які гроші тоді проводити лікування пацієнтів, та навіть просто закуповувати ліки за так розрекламованим гарантованим Нацпереліком? Особливо якщо взяти до уваги те, що за 9 місяців поточного року ціни на ліки зросли ще на 20%, – відзначає В. Дубіль.

За його словами, інших джерел, окрім держбюджету, фінансування проведення “реформи” медицини влада не передбачила.

– А грошей виділяє недостатньо (для прикладу, у Великобританії на медицину виділяється 18,5% від загальних витрат держави – майже вдвічі більше, аніж в Україні). Тому, щоб показати видимість “реформ”, вона концентрує гроші на окремих ділянках всієї системи охорони здоров’я, як і минулоріч, на чому я неодноразово наголошував. Решта ж залишається недофінансованою, – підкреслив народний депутат.

За підрахунками експертної групи В. Дубіля, у поточному році із майже 87 млрд грн на субвенції областям йшло 60,5 млрд грн – саме за ці гроші утримуються лікарні (вторинка). Решта – 26,5 млрд (трохи більше 30%) – централізувалися під керівництвом МОЗу.

– З них фінансувалася так звана медреформа – тобто, сімейна медицина, – пише нардеп.

– У наступному році влада планує гіперцентралізацію – із 95,5 млрд грн планують централізувати вже на 40% більше – 37,3 млрд грн, а в області передати на 3% менше, аніж у 2018 році. При тому, що у поточному році дефіцит субвенції вже був понад 27 млрд грн (або 37% від загальної потреби), і його покриття лягло на плечі місцевих бюджетів. Через це мали і затримку у заробітних платах медиків, і їхнє масове скорочення, – підкреслив В. Дубіль.

За його словами, у 2019 році країна матиме ще більший дефіцит – 39 млрд грн (або 45% від потреби) – саме у стільки обійдуться передвиборні реформаторські ініціативи влади напівпорожнім місцевим бюджетам.

– А ще додайте до цього фінансування медицини з власних кишень українців, про яке я згадував вище – виникає питання: а що взагалі робить держава, якщо медицина не просто не стала безкоштовною, а стала більш дороговартісною? – запитує В. Дубіль.

За його словами, він, разом зі своєю експертною групою й депутатами вже подав законопроект, який здатен реально допомогти ситуації і зняти додаткове навантаження з гаманців простих українців.