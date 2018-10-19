Протягом минулої доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Втрат серед бійців ООС немає.

Упродовж минулої доби ситуація на Донбасі залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

– Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, протягом доби двох бойовиків знищено та чотирьох поранено.

Нагадаємо, спецпредставник США у питаннях України Курт Волкер заявив про можливі переговори з Києвом про продаж Києву нової зброї.