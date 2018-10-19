Сьогодні в Україні пройдуть невеликі дощі та похолодає. На решті території антициклон, що втримає суху погоду.

У більшості областей сьогодні, 19 жовтня, опадів не передбачається,повідомляє Укргідрометцентр.

Місцями очікуються тумани та серпанки.

Температура повітря в Україні становитиме +17+23 градуси.

У західних областях — місцями невеликий дощ. Температура повітря вдень похолодає до 13-17 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 16-20 градусів тепла.

У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.

У центральних областях — суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 18-23 градуси вище нуля.

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До слова, зверніть увагу на погоду в Україні на вихідні – 20 та 21 жовтня.