Робочі місця народних депутатів у залі засідань Верховної Ради планують обладнати сенсорними екранами для голосування.
Управління справами Верховної Ради замовило проведення тендеру з очікуваною вартістю у розмірі 5,7 млн грн на ремонт зали пленарних засідань із заміною системи електронного голосування, йдеться у заявці на Zakupki.prom.ua.
Згідно з тендерною документацією, до складу стаціонарного робочого місця народного депутата повинні входити: персональний комп’ютер/термінальний клієнт/спеціалізоване рішення, модуль з кнопками для голосування, модуль безконтактного зчитування ID-картки народного депутата України, кольоровий сенсорний екран з діагоналлю від 10″ до 12″ з можливістю голосування з нього, всіх видів запису на виступ, мікрофон, гучномовець, пристрій для користування синхронним перекладом, модуль підзарядки всіх типів персональних мобільних пристроїв народного депутата України та електронна табличка з ПІБ народного депутата України.
Новою системою необхідно обладнати 450 стаціонарних робочих місць нардепів у залі пленарних засідань, а також президію парламенту, трибуну, робоче місце президента та прем’єр-міністра України, ложі уряду та підсистему супроводження пленарних засідань.
Читайте: Цезар і шурпа по 35 грн – нове меню Верховної Ради
Додаткові 250 місць на балконі та в ложах планують облаштувати засобами синхронного перекладу.
Аукціон має розпочатися 30 жовтня. Проектування має завершитися за фактом виконаних робіт, але не пізніше 20 грудня.
Проектні роботи фінансуватимуть із держбюджету України.
До слова, журналістам можуть заборонити знімати депутатів у Верховній Раді без їхнього дозволу.
Фото: Микола Білокопитов/ВР