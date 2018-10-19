Робочі місця народних депутатів у залі засідань Верховної Ради планують обладнати сенсорними екранами для голосування.

Управління справами Верховної Ради замовило проведення тендеру з очікуваною вартістю у розмірі 5,7 млн грн на ремонт зали пленарних засідань із заміною системи електронного голосування, йдеться у заявці на Zakupki.prom.ua.

Згідно з тендерною документацією, до складу стаціонарного робочого місця народного депутата повинні входити: персональний комп’ютер/термінальний клієнт/спеціалізоване рішення, модуль з кнопками для голосування, модуль безконтактного зчитування ID-картки народного депутата України, кольоровий сенсорний екран з діагоналлю від 10″ до 12″ з можливістю голосування з нього, всіх видів запису на виступ, мікрофон, гучномовець, пристрій для користування синхронним перекладом, модуль підзарядки всіх типів персональних мобільних пристроїв народного депутата України та електронна табличка з ПІБ народного депутата України.

Новою системою необхідно обладнати 450 стаціонарних робочих місць нардепів у залі пленарних засідань, а також президію парламенту, трибуну, робоче місце президента та прем’єр-міністра України, ложі уряду та підсистему супроводження пленарних засідань.

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Додаткові 250 місць на балконі та в ложах планують облаштувати засобами синхронного перекладу.

Аукціон має розпочатися 30 жовтня. Проектування має завершитися за фактом виконаних робіт, але не пізніше 20 грудня.

Проектні роботи фінансуватимуть із держбюджету України.