У центрі Києва 20 жовтня на вулиці Рейтарській перекриють рух транспорту.

У Києві 20 жовтня з 06.00 до 23.59 на вулиці Рейтарській заборонять рух усіх видів транспорту, повідомляє прес-служба КМДА.

Причиною послугувало проведення одноденного вуличного фестивалю РАЙОН #1 Block Party.

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– Подія відбуватиметься на вулиці Рейтарській від будинку № 5 (перехрестя з вулицею Золотоворітською. – Ред.) до будинку №21/13 (перехрестя з вул. Стрілецькою. – Ред.), – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим на цій ділянці передбачено заборону руху всіх видів транспорту 20 жовтня із 06.00 до 23.59.

Раніше Факти ICTV писали, що Київська міська рада прийняла рішення перейменувати вулицю маршала Жукова.

Фото: dreamstime.