Кабінет міністрів України збирається на екстрене засідання через ціни на газ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власне джерело в уряді.

Засідання мало розпочатися о 16.00 і стосується ціни на газ.

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На уточнення журналістів, чи збирається прем’єр виносити питання про підвищення ціни на газ, один із інсайдерів зазначив: ніхто цього не знає.

Разом з тим, інші джерела в уряді, і в парламенті стверджують, що ціну на газ можуть підняти на 23%.

На сайті уряду повідомлень про засідання немає.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСЗ) для Нафтогазу про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго до 27 жовтня.

Фото: УНІАН.