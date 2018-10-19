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В Україні з’явиться розвідцентр європейського рівня

Секретар РНБО Олександр Турчинов заклав капсулу в фундамент першої будівлі штаб-квартири української зовнішньої розвідки, яка буде відповідати всім європейським стандартам.

Штаб української розвідки

Про це повідомляє прес-центр Ради національної безпеки і оборони України.

За словами Турчинова, гібридна агресія Росії триває за всіма напрямками, тому для оперативної реакції Україні необхідна об’єктивна, перевірена і своєчасна інформація.

Він зазначив, що для цього Служба зовнішньої розвідки України повинна мати сучасні технології, і сьогодні розпочато будівництво розвідцентру європейського рівня.

– Будь-яка сучасна техніка і технології, будь-яка зброя не працює без професіоналів, що забезпечують реалізацію поставлених державою завдань. Саме від вашого професіоналізму, патріотизму, відповідальності і героїзму залежить майбутнє української розвідки і наш шлях до перемоги, – сказав він, звертаючись до розвідників.

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В Україні з’явиться розвідцентр європейського рівня / 4 фотографии

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Україна дасть відсіч Росії у відповідь на можливий наступ з морського напрямку на Азові.

Фото: РНБО

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