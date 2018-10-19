Авіакомпанія Ernest Airlines запускає з березня 2019 року регулярні рейси з Харкова в Рим і Мілан.
Італійська віакомпанія Ernest Airlines відкриє з Харкова два регулярних напрямки – рейси в Рим і Мілан.
Дата запуску – 21 березень 2019 року, повідомляє прес-служба аеропорту.
Ціна квитків починається від €45 в одну сторону, включно з податками та ручною поклажею.
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Рейси здійснюватимуться тричі на тиждень – по четвергах, п’ятницях і неділях – на нових літаках Airbus A320 із 180 посадковими місцями.
До речі, в березні 2019 року WizzAir збільшить частоту польотів з України на лінії Гданськ-Київ і Гданськ-Львів.
Фото: Artur Buibarov/Dreamstime
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