За добу окупанти 16 разів відкривали вогонь на Донбасі. Одного українського військового поранено.

У районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі застосував міномети калібру 82 мм по позиціях ЗСУ у Кримському, Авдіївці та Гнутовому, повідомляє прес-центр ООС.

Також противник продовжує застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під обстріли потрапили Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське.

За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено та ще двох поранено.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

Нагадаємо, 19 жовтня проросійські бойовики відкрили вогонь по контрольному пункту в’їзду та виїзду Мар’їнка, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних.

Фото: Міноборони