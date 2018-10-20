У Фастові небайдужий громадянин повідомив про двох собак, які впали у глибоку яму.
У м.Фастів на Київщині рятувальники підняли на поверхню з глибокої ями двох собак, які впали туди.
Як повідомляє в суботу Держслужба з надзвичайних ситуацій України на сторінці в соцмережі Facebook, 18 жовтня до рятувальників звернувся за допомогою небайдужий громадянин, який побачив тварин у пастці.
У Фастові з глибокої пастки врятували двох собак / 2 фотографии
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– Для рятувальної операції наші хлопці, які прибули на виклик, використовували драбину. Чотириногі не постраждали і після звільнення побігли подалі від небезпечного місця, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні врятували лося, який потрапив у забруднену радіацією водойму.
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