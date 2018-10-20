У Києві почали масове підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення.

У Києві у зв`язку зі зниженням температури повітря розпочали масове підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Згідно з інформацією, сьогодні він інспектував роботу аварійно-відновлювальних бригад та стан підключення опалення у Святошинському, Солом`янському, Подільському та Оболонському районах.

– Саме в цих районах комунальне підприємство Київтеплоенерго фіксує значну кількість пошкоджень мереж. Комунальні служби працюють у напруженому графіку, понад 40 аварійних бригад Київтеплоенерго здійснюють роботу цілодобово, а житлово-експлуатаційні дільниці – без вихідних, щоб забезпечити надійну подачу теплоносія. За останні кілька днів уже ліквідували майже 300 пошкоджень, – зауважив Пантелеєв.

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Він також наголосив, що опалювальний сезон у столиці розпочався ще 15 жовтня.

Так, за індивідуальними заявками розпочали підключення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Станом на 20 жовтня підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитячих садків.

Як повідомлялося, тарифи на опалення і гарячу воду зростуть для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва.