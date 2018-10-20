Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з генеральним секретарем Ради Європи (РЄ) Турбйорном Ягландом питання звільнення українських політв’язнів і ситуацію в Керчі.

Відповідальність за усі порушення прав людини на окупованих територіях несе Російська Федерація.

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд під час зустрічі з уповноваженим ВР з прав людини Людмилою Денісовою.

– Зокрема, на трагедію в Керчі в анексованому Криму. Генсек РЄ зазначив, що саме РФ несе відповідальність за всі порушення прав людини на територіях, які вона окупувала. А Рада Європи визнає, що ситуація в анексованому Криму повністю контролюється Росією, – написала український омбудсмен Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу.

За її словами, генсек РЄ виділив для України ключові проблеми – умови утримання ув’язнених, соціальне забезпечення, ситуація в Криму та недостатня увага до внутрішньо переміщених осіб.

– Основна частина розмови була присвячена темі політв’язнів. Домовленості про синхронне взаємне відвідування не реалізовані. РФ досі не надала можливості провести зустрічі (з політв’язнями. – Ред.) … З омбудсменом РФ Тетяною Москальковою … є діалог, який ні до чого не приведе, оскільки мандат омбудсмена в РФ не дозволяє їй ухвалювати будь-які рішення, – повідомила уповноважена ВР.

Денісова додала, що попросила Ягланда сприяти процесу повернення на територію України людей, ув’язнених на непідконтрольних територіях.

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– Маємо понад 900 звернень з проханнями відбувати покарання на території України. За 4 роки нам вдалося повернути лише 300 людей з Донецької області, з Луганської – жодного, – заявила омбудсмен.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі у Керчі стався вибух бомби, яку привів у дію один зі студентів.