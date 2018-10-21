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Берлінська вертолітна служба взяла до флоту український вертоліт

Український вертоліт Мі-8 став частиною флоту Берлінської вертолітної служби.

Вертоліт

Флот Берлінської вертолітної служби поповнив український вертоліт Мі-8, в якому німецька компанія бачить великий потенціал, повідомляє Укрінформ.

– Завдяки надзвичайно потужним двигунам виробництва Мотор Січ ми бачимо великий потенціал для Mi-8MSB в Європі, а також в арабських країнах і в Африці. Тепер, коли стало відомо, що ми можемо нарешті використовувати вертоліт, ми отримали численні запити від клієнтів, – розповів авіаційний експерт Хайнріх Гроссбонгардт.

Влітку 2017 року провели випробування при високих температурах в країнах Середземномор’я. Мі-8 зміг працювати за екстремально жарких погодних умов (55°) з повним завантаженням.

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До слова, на міжнародній виставці озброєнь і техніки Зброя та безпека 2018 показали нову українську РСЗВ БМ-21У виробництва Шепетівського ремонтного заводу.

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