Минулої доби бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі 17 разів. Один боєць ЗСУ отримав поранення.

20 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і гранатометів різних систем.

У районі Гнутового противник один раз застосував протитанкову керовану ракету, повідомляє штаб ООС.

Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Шуми, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Ввечері з непідконтрольної території поблизу КПВВ Майорськ ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, що пошкодило повітряний балон надувного модуля.

У наметі в цей час знаходились цивільні громадяни. Постраждалих немає.

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У ході незаконних ворожих дій по всій лінії зіткнення сторін отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Найактивніше ворог застосовував зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут наші військові змушені були адекватно відповідати на вогонь противника.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, ще чотирьох поранено.

Раніше бойовики тричі обстріляли ЗСУ із 82-мм мінометів на Донбасі – у Кримському, Авдіївці та Гнутовому.

Фото: Міноборони