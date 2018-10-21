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Порушив – заплати! За що і як можуть покарати пішоходів в Україні

Кожного дня в Україні відбуваються десятки ДТП. Багато з них трапляються з вини пішоходів.

штрафы для пешеходов

Найпоширеніші порушення – це переходи на червоне світло і у недозволених місцях.

Більшість таких безвідповідальних вчинків призводять до смерті і не тільки тих, хто їх вчиняє.

Якщо зі штрафами для водіїв більш-менш зрозуміло, то пішоходи практично позбавлені відповідальності за свої порушення. Вони з легкістю піддають себе смертельній небезпеці та інших учасників дорожнього руху.

Штрафи для пішоходів в Україні передбачені Адміністративним кодексом. Також варто зазначити, що це по суті лише 1 штраф, але за кілька порушень.

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Штраф за перехід проїжджої частини в недозволеному місці або порушення сигналів світлофора або регулювальника, тобто перехід на червоне світло. У будь-якому з варіантів – штраф буде один.

Які штрафи для пішоходів, передбачені в Україні в 2018 році:

Стаття 127, частина перша Адміністративного кодексу

  • Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху (регулювальник, світлофор)
  • Перехід дороги в недозволеному місці
  • Перехід дороги безпосередньо перед автомобілем (раптовий вихід на проїжджу частину).

Штраф – 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян – 51 грн.

Якщо пішохід порушив правила в стані алкогольного сп’яніння тоді штраф складе розмір 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 136 грн.

Якщо перехід дороги на червоний призвів до виникнення аварійної ситуації, тоді згідно статті 127 частини 4 на пішохода може бути накладено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170 грн.

До речі, з 16 жовтня водіям в Україні почали виписувати штрафи за перевищення швидкості руху.

Фото: dreamstime.

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