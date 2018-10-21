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Природна аномалія: Одещину атакували комарі та медузи

В акваторії порту на Одещині спостерігається нашестя медуз.

Медузи

В акваторії порту на Одещині спостерігається природна аномалія. Там відбувається нашестя величезної кількості медуз, передає Думская.

На опублікованих фото медузи молочного та синього кольорів. Діаметр деяких з них досягає 30 сантиметрів.

Крім того, у природному заповіднику Тузловські лимани лютують комарі, чиї рої сягають висоти до 50 метрів. Проте еколог Іван Русєв запевняє, що боятися цих комах не варто.

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Природна аномалія: Одещину атакували комарі та медузи / 3 фотографии

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До слова, у Капськую провінцію (ПАР) прийшов холодний фронт, а разом з ним і сильний снігопад.

Фото: Думская

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