В акваторії порту на Одещині спостерігається нашестя медуз.

В акваторії порту на Одещині спостерігається природна аномалія. Там відбувається нашестя величезної кількості медуз, передає Думская.

На опублікованих фото медузи молочного та синього кольорів. Діаметр деяких з них досягає 30 сантиметрів.

Крім того, у природному заповіднику Тузловські лимани лютують комарі, чиї рої сягають висоти до 50 метрів. Проте еколог Іван Русєв запевняє, що боятися цих комах не варто.





Природна аномалія: Одещину атакували комарі та медузи / 3 фотографии

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Фото: Думская