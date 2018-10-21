У Бахмуті (Донецька область) почав роботу оновлений блокпост.
У Бахмуті (Донецька область) запрацював оновлений блокпост, який оснащений сучасними технічними засобами, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
– Об’єкт забезпечений інфраструктурою для підвищення рівня безпеки та зручності громадян, які його перетинають, – йдеться у повідомленні.
На блокпосту побудовані робочі модулі для проходження перевірки громадянами, він укріплений захисними спорудами, а також облаштовані зручні місця для очікування громадян і проживання поліцейських.
У Донецькій області відкрили оновлений блокпост / 3 фотографии
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До слова, у порівнянні з минулою добою ситуація на Луганському напрямку в зоні ООС загострилася.
Фото: прес-служба поліції Донецької області
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