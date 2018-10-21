Церемонія прощання з актрисою Дизель шоу Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП, пройшла у Жовтневому палаці.
У Києві в міжнародному центрі культури та мистецтв Жовтневий палац пройшла церемонія прощання з Мариною Поплавською.
Попрощатися з актрисою Дизель шоу прийшли друзі, колеги та шанувальники її творчості.
Церемонія розпочалася об 11 і тривала до 13 год. Черга на покладання квітів розтягувалася на кілька сотень метрів.
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Уже завтра, 22 жовтня, із Поплавською попрощаються у Житомирі. Церемонія відбудеться о 10.30 в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Кочерги.
Потім пройде відспівування у Кафедральному соборі Святої Софії. Марину Поплавську поховають на Корбутовському кладовищі на Центральній алеї.
Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.
Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.
Фото: Інна Соколовська/УНІАН