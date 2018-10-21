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У Києві попрощалися з Мариною Поплавською

Церемонія прощання з актрисою Дизель шоу Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП, пройшла у Жовтневому палаці.

У Києві в міжнародному центрі культури та мистецтв Жовтневий палац пройшла церемонія прощання з Мариною Поплавською.

Попрощатися з актрисою Дизель шоу прийшли друзі, колеги та шанувальники її творчості.

Церемонія розпочалася об 11 і тривала до 13 год. Черга на покладання квітів розтягувалася на кілька сотень метрів.

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У Києві попрощалися з Мариною Поплавською / 3 фотографии

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Уже завтра, 22 жовтня, із Поплавською попрощаються у Житомирі. Церемонія відбудеться о 10.30 в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Кочерги.

Потім пройде відспівування у Кафедральному соборі Святої Софії. Марину Поплавську поховають на Корбутовському кладовищі на Центральній алеї.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

Фото: Інна Соколовська/УНІАН

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