У порівнянні з минулою добою ситуація на Луганському напрямку в зоні ООС загострилася.

З початку доби бойовики 8 раз обстріляли позиції українських військових в зоні ООС, ситуація на Луганському напрямку загострилася, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У результаті обстрілу троє українських військових отримали поранення. Був зафіксований один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

– Опорні пункти українських військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції поблизу Щастя – зі стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні.

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З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка.

До слова, Олександр Хуг, який у жовтні йде з посади першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні, розповів, що бачив колони російської техніки, які в’їжджали на Донбас.