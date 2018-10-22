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Автор афери на €12 млн.! Хто такий Дмитро Малиновський і що зробив

Гучний арешт нового господаря замку Шато-де-Ла-Рошпо у Франції – на перших шпальтах газет. Гроші за замок прийшли з Люксембургу. Майже 3 млн. євро. Їх походження одразу насторожило французьку жандармерію.

Коли правоохоронці розкрутили весь ланцюжок, з’ясувалося: покупець – зовсім не мешканець Євросоюзу, а українець, якого розшукує Інтерпол. Українець виявився ще й поціновувачем мистецтва – у нього вилучили три картини Сальвадора Далі.

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Дмитро Малиновський, 36 років. Його біографія нагадує сюжет блокбастеру. Фіктивні угоди, шалені авантюри.І найцікавіше – Малиновський вважався мертвим. Але несподівано воскрес.

Кримінальних схем у сучасного Бендера набереться з десяток. Найбільша ж афера пов’язана із Одеським припортовим заводом.

Але на найоригінальнішу аферу Малиновського претендує авантюра із власним життям.

Виставу розіграв в той час, коли його викликали до суду. Малиновський вирішив зіграти по-крупному. І помер. Дружина розповіла сльозливу історію. Нібито до консьєржки прийшла людина і передала картонну коробку, у якій була урна з прахом і свідоцтвом про смерть.

А потім з’ясувалося – не тільки Малиновського ця суддя зробила померлим.

Майже два роки Малиновський вважався мертвим, мешкаючи в Європі  під чужим прізвищем та з підробними документами.

Але, як кажуть  у кримінальному світі, жадність фрайера згубила. Через тяжіння до розкоші, все таємне стало явним. І ось вже кадри Малиновського за гратами у французькому суді.

Найголовніше тепер запитання – чи віддадуть французи завзятого афериста Україні. Генпрокуратура ще на початку тижня відправила запит на його екстрадицію.

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