Водій автобуса назвав причину смертельної ДТП під Києвом, у якій загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська.
Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід водію автобуса Михайлові Манюку, який влаштував під Києвом ДТП з акторами Дизель Шоу.
Манюк стверджує, що не заснув за кермом, хоча вирушив у нічний рейс стомленим.
За словами водія, фатальне зіткнення з вантажівкою сталося, бо він відволікся на Марину Поплавську.
Мовляв, актриса погано почувалася – скаржилася на біль у спині та декілька разів міряла тиск.
Під час обгону водій автобуса втратив пильність і не помітив габаритні вогні вантажівки.
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Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 20 жовтня неподалік Києва, коли гумористи Дизель шоу поверталися з гастролей.
Марина Поплавська загинула на місці. Її поховали сьогодні у рідному Житомирі.
Яну Глущенко та Єгора Крутоголова після ДТП госпіталізували без загроз для життя.
Ще шість акторів Дизель Шоу отримали різні переломи, вивихи та удари.
Фото: Поліція Київської області