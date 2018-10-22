Водій автобуса назвав причину смертельної ДТП під Києвом, у якій загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська.

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід водію автобуса Михайлові Манюку, який влаштував під Києвом ДТП з акторами Дизель Шоу.

Манюк стверджує, що не заснув за кермом, хоча вирушив у нічний рейс стомленим.

За словами водія, фатальне зіткнення з вантажівкою сталося, бо він відволікся на Марину Поплавську.

Мовляв, актриса погано почувалася – скаржилася на біль у спині та декілька разів міряла тиск.

Під час обгону водій автобуса втратив пильність і не помітив габаритні вогні вантажівки.

Читайте: Ми обов'язково одужаємо - актриса Дизель Шоу звернулася до шанувальників після ДТП Від вчительки до зірки Дизель Шоу: ким була Поплавська і найкращі виступи У Києві попрощалися з Мариною Поплавською

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася вранці 20 жовтня неподалік Києва, коли гумористи Дизель шоу поверталися з гастролей.

Марина Поплавська загинула на місці. Її поховали сьогодні у рідному Житомирі.

Яну Глущенко та Єгора Крутоголова після ДТП госпіталізували без загроз для життя.

Ще шість акторів Дизель Шоу отримали різні переломи, вивихи та удари.

Фото: Поліція Київської області