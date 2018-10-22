Водія автобуса Михайла Манюка, звинуваченого в ДТП, у якій загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська, суд відпустив під домашній арешт.
Шевченківський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка до 19 грудня.
Чоловіка звинувачують у скоєнні смертельної ДТП із Дизель Шоу під Києвом, у якій загинула Марина Поплавська.
Манюк забов’язаний інформувати слідчого та прокурора про місце лікування і надавати підтверджувальні довідки.
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До слова, в суді Михайло Манюк назвав власну версію причини ДТП із Дизель Шоу.
За словами водія, під час руху він відволікся на Поплавську, яка погано почувалася.
Фото: Громадське радіо
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