PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ДТП із Дизель Шоу: водія відпустили під домашній арешт/

ДТП із Дизель Шоу: водія відпустили під домашній арешт

Водія автобуса Михайла Манюка, звинуваченого в ДТП, у якій загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська, суд відпустив під домашній арешт.

Шевченківський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка до 19 грудня.

Чоловіка звинувачують у скоєнні смертельної ДТП із Дизель Шоу під Києвом, у якій загинула Марина Поплавська.

Манюк забов’язаний інформувати слідчого та прокурора про місце лікування і надавати підтверджувальні довідки.

Читайте: Похорон Марини Поплавської: у Житомирі почалася церемонія прощання

До слова, в суді Михайло Манюк назвав власну версію причини ДТП із Дизель Шоу.

За словами водія, під час руху він відволікся на Поплавську, яка погано почувалася.

Фото: Громадське радіо

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП із Дизель Шоу
ДТП із Дизель Шоу: водій автобуса назвав причину аварії
яна глущенко
Ми обов’язково одужаємо – актриса Дизель Шоу звернулася до шанувальників після ДТП
похороны поплавской
Похорон Марини Поплавської: у Житомирі почалася церемонія прощання
ДТП з Дизель Шоу – які травми отримали актори
У Києві попрощалися з Мариною Поплавською
Завжди весела і привітна: якою запам’ятають Марину Поплавську колеги
Прощання з Мариною Поплавською – дата і місце
Марина Поплавська
Була дуже веселою! Реакція колег і соцмереж на загибель Поплавської
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка