З 25 жовтня Forward Bank починає співпрацю з Українським процесинговим центром (UPC), що дозволить оперативніше впроваджувати інноваційні технології та суттєво поліпшити сервіси дистанційного обслуговування клієнтів — модернізувати інтернет-банкінг і запустити мобільний додаток.

Про це повідомила прес-служба Forward Bank.

В оголошенні говориться, що міграція на обслуговування карткових транзакцій Forward Bank в UPC призведе до тимчасових обмежень у розрахунках з використанням платіжних карток безпосередньо в момент переходу на новий процесинговий центр. Зокрема, з 00:00 25.10.2018 до 23:59 26.10.2018 не працюватиме інтернет-банк, а також будуть тимчасово недоступні будь-які операції щодо платіжних карток.

Фінансова установа рекомендує клієнтам здійснити всі необхідні платежі за допомогою інтернет-банку, усі операції щодо поповнення карткових рахунків, зняття готівки тощо до 24 жовтня. Клієнтам – власникам кредитних карток банку з датами погашення з 24.10.2018 до 28.10.2018 рекомендовано внести кошти для погашення заборгованості до 22.10.2018 включно.

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Як повідомлялося раніше, у липні поточного року Forward Bank збільшив регулятивний капітал, привівши його у відповідність із нормативними вимогами Національного банку України та Закону “Про банки і банківську діяльність.”

За інформацією, отриманою від прес-служби банку, на 01.10.2018 регулятивний капітал фінансової установи становить 239 121 466,15 грн.