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На Укрпошті тепер можна розрахуватися карткою

Укрпошта вперше почала приймати безготівкові платежі в найбільш завантажених відділеннях.

Укрпошта встановила 2 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжних карт у найбільш завантажених поштових відділеннях України.

Тепер поштово-логістичні послуги клієнти зможуть оплачувати карткою, повідомляє прес-служба компанії.

Загалом Укрпошта закупила через Prozorro 5 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжними картами. Їх встановлять у 3 тис. відділеннях компанії по всіх регіонах країни.

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– Наші відділення у містах поступово переходять на розрахунки картками.

Устаткування платіжними терміналами почалося з відділень Києва, зараз вони вже присутні в усіх регіонах країни.

Це ще один крок до збільшення обсягів безготівкових розрахунків, – зауважив директор департаменту фінансової бізнесу Укрпошти Артур Муравицький.

Раніше стало відомо, що Укрпошта може припинити доставку пенсій із 1 січня 2019 року.

Фото: Bizoon/Dreamstime

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