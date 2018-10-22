Укрпошта вперше почала приймати безготівкові платежі в найбільш завантажених відділеннях.
Укрпошта встановила 2 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжних карт у найбільш завантажених поштових відділеннях України.
Тепер поштово-логістичні послуги клієнти зможуть оплачувати карткою, повідомляє прес-служба компанії.
Загалом Укрпошта закупила через Prozorro 5 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжними картами. Їх встановлять у 3 тис. відділеннях компанії по всіх регіонах країни.
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– Наші відділення у містах поступово переходять на розрахунки картками.
Устаткування платіжними терміналами почалося з відділень Києва, зараз вони вже присутні в усіх регіонах країни.
Це ще один крок до збільшення обсягів безготівкових розрахунків, – зауважив директор департаменту фінансової бізнесу Укрпошти Артур Муравицький.
Раніше стало відомо, що Укрпошта може припинити доставку пенсій із 1 січня 2019 року.
Фото: Bizoon/Dreamstime