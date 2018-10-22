У Мінінфраструктури анонсували будівництво п’яти великих розв’язок навколо Києва в напрямку Житомирської та Одеської трас.

Будівництво п’яти великих розв’язок навколо Києва в напрямку Житомирської та Одеської трас розпочнуть найближчим часом, заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

– Найближчим часом разом із мером Києва ми маємо приступити до будівництва п’яти великих розв’язок навколо столиці, які суттєво полегшать життя автовласників і киян.

Розв’язки будуть розташовані в напрямку Житомирської та Одеської трас, – сказав він.