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Навколо Києва збудують 5 великих розв’язок

У Мінінфраструктури анонсували будівництво п’яти великих розв’язок навколо Києва в напрямку Житомирської та Одеської трас.

Будівництво п’яти великих розв’язок навколо Києва в напрямку Житомирської та Одеської трас розпочнуть найближчим часом, заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

– Найближчим часом разом із мером Києва ми маємо приступити до будівництва п’яти великих розв’язок навколо столиці, які суттєво полегшать життя автовласників і киян.

Розв’язки будуть розташовані в напрямку Житомирської та Одеської трас, – сказав він.

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Також Омелян додав, що наступного року запрацює пілотний проект з автоматичного зважування у русі Weight-in-Motion.

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Фото: Pixabay

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