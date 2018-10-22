В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.
У східних областях сьогодні, 22 жовтня, дощі, місцями зливи, повідомляє Укргідрометцентр.
У Дніпропетровській на Запорізькій областях – невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 1-6°, а вдень 8-13° вище нуля.
На півдні, сході та у Дніпропетровській області вночі 6-11°, вдень 13-18° градусів тепла.
У Києві сьогодні, 22 жовтня, без опадів.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.
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До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.
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