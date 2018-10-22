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Погода в Україні на сьогодні, 22 жовтня (КАРТА)

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У східних областях сьогодні, 22 жовтня, дощі, місцями зливи, повідомляє Укргідрометцентр.

У Дніпропетровській на Запорізькій областях – невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 1-6°, а вдень 8-13° вище нуля.

На півдні, сході та у Дніпропетровській області вночі 6-11°, вдень 13-18° градусів тепла.

У Києві сьогодні, 22 жовтня, без опадів.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

Читайте: Ураган в Індії вбив понад 20 людей, 300 тис. евакуйовано

До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.

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