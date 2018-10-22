У Житомирі почалася церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавською, яка трагічно загинула у ДТП по дорозі до Києва зі Львова.

Похорон Поплавської проходить у будівлі Театру імені Кочерги, передає Інформатор.

О 10.15 катафалк з тілом Марини Поплавської у супроводі кортежу поліції прибув до будівлі театру.

До цього часу біля театру зібралася велика кількість місцевих жителів, як літніх людей, так і молоді. В цілому попрощатися з артисткою прийшли близько півтисячі людей.

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О 10.30 людей почали запускати в будівлю театру, щоб вони могли вшанувати пам’ять актриси. Багато людей прийшли з квітами, а жінки не могли стримувати сліз.

Потім пройде відспівування в кафедральному соборі Святої Софії.

Цього ж дня актрису буде поховано на Корбутівському кладовищі на Центральній Алеї.







Похорон Марини Поплавської: у Житомирі почалася церемонія прощання / 4 фотографии

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом вранці 20 жовтня.

Водій автобуса з акторами Дизель Шоу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

Фото, видео: Інформатор.