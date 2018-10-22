Президент Петро Порошенко заявив, що зниження ціни на газ можливе лише при поверненні в російську газову кабалу.

Президент Петро Порошенко заявив, що повернення до низькою ціни на газ можливе лише у випадку повернення в російську газову кабалу, чого він не збирається допускати, повідомляється на сайті глави держави.

– Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, деякі договорилися, – в шість разів, знизити ціну. Це можна зробити тільки шляхом повернення в російську газову кабалу, – сказав Порошенко.

Він додав, що не дозволить ні за яких обставин повернути країну в газову кабалу РФ.

– Ледь ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути. Розвернути країну в так званий “русскій мір” я не дозволю за будь-яких обставин. Раджу менше слухати солодкі голоси псевдо захисників. Чому? Бо меду в них багато, правди – мало, або може й геть нема, – заявив президент.

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До слова, президент Петро Порошенко дав уряду завдання по розширенню програми субсидій.