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Повисли на вагонах: кияни заблокували міську електричку (18+)

У Києві вранці 22 жовтня жителі Троєщини заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів.

Міська елекричка у Києві

– Жителі Троєщини заблокували залізничні колії з вимогою додати вагони до ранкового потяга міської електрички, – написала у Facebook киянка Марія Витязь і виклала фото.

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Видання Київ Оперативний уточнює, що люди, в надії хоч якось доїхати на роботу, почали штурмувати і чіплятися за вагони ззаду.

– Частина людей почала заходити в кабіну машиністів. Електричка зупинилася взагалі. Люди перекрили колії на станціях Петрівка і Троєщина. Зібралися величезні натовпи народу, – йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляє Українська правда, у Київпастрансі сказали, що станом на 9.30 рух розблоковано, електричка поїхала.

Заступник начальника служби зв’язків з громадськістю підприємства Людмила Сергієнко сказала виданню, що ситуація з затримкою електрички виникла не з їх вини, адже “стрілки, які переключаються на колії, вони переключаються з пріоритетністю для швидкісних поїздів”

Вона також визнала, що дійсно у потязі не було одного вагона – з технічних причин.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

До слова, у квітні невідомі у балаклавах зупинили електропоїзд Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, і розмалювали вагони графіті.

Фото: Мария Витязь

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