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Прогноз курсу гривні до 2021 року

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало курс гривні до кінця 2021 року.

Гривня

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings спрогнозувало, що до кінця 2021 року курс гривні становитиме 32,1 грн/дол., повідомляє УНІАН.

За прогнозами агентства, обмінний курс гривні до долара на кінець 2018 року становитиме 29,5 грн/дол., на кінець 2019 курс становитиме 30,30 грн/дол., на кінець 2020 року – 31,20 грн/дол., 2021 – 32,10 грн/дол.

Крім того, рівень споживчої інфляції становитиме 10,3% цього року, 7,5% – у 2019, по 7% – у 2020 і 2021 роках.

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До слова, міжнародне рейтингове агентство Standard & poor’s Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті зі стабільним прогнозом – на рівні В-/В.

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