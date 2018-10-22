Скупинський неодноразово відвідував окупований Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей, де проводив зустрічі із особами, що є близькими до терористів з “ЛНР”.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий блогер та громадський активіст Михайло Шнайдер.

– Скупинський проводив зустріч з Катериною Долбіною, яка займає посаду прокурора, а також зустрічався з Андрієм Золотих, який займає посаду – в.о. начальника Артемівського РВ МВС “ЛНР”, – пише Шнайдер.

Варто відзначити, що Долбіна та Золотих внесені до бази сайту Миротворець за ознакою Держзрада.

Активіст закликає спецслужби перевірити дану інформацію.

Зазначимо, Олег Скупинський є власником юридичної компанії ПП Українська юридична група, фірми ТОВ ВАВІЛОН-ІНДАСТРІ АРТ та співвласником ТОВ УКРМЕТІНВЕСТБУД.

Доходи юриста Скупинського, згідно із декларацією дружини, досить скромні. За 2017 рік він заробив трохи більше 170 тис. грн від зайняття підприємницькою діяльністю, в той час як його дружина-суддя заробила понад 1,3 млн грн.

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Нагадаємо, у червні поточного року в Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд, а також формальний закон про утворення Антикорупційного суду. Згідно з документами, Вищий антикорупційний суд мають утворити до 14 червня 2019 року, для початку його роботи треба набрати щонайменше 35 антикорупційних суддів, з них принаймні 10 – представники апеляційної палати.